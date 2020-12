10 ja 50 aastat tagasi

Kuidas täidetakse tervistavate ürituste kompleksplaani? Selle kohta andsid täitevkomitee istungil aru Viru-Nigula kolhoosi esimees sm. Laanemets ja Rägavere sovhoosi peaagronoom sm. Palm. Viru-Nigulas on plaanis ettenähtu ka ellu viidud. On tehtud rohkemgi. Kantakse hoolt töötajate tervise ja töötingimuste parandamise eest. Töökodades on kord majas. Nagu sm. Laanemets ütles, on sellega ka oma raskused. Vanemates farmides on ruumid projekteeritud selliselt, et seal midagi teha ei saa, päästab vaid juurdeehitis. Hoopiski vastupidine pilt valitseb Rägavere sovhoosis. Ürituste plaani täitmisele ja sanitaar-epidemioloogilise jaama ettepanekutele rõhku ei panda. Remonditöökojas valitseb korralagedus. Sanitaarsõlmed on korratud, töömeestel ei ole isegi võimalust käsi pesta. Töökojas ei panda rõhku ohutustehnika nõuetele. Katlamaja pumbaruumis lekivad torud. See ohustab otseselt inimeste tervist. Autodes ja traktorites ei ole esmaabikappe. Rajooni täitevkomitee juhtis Viru-Nigula kolhoosi esimehe sm. Laanemetsa tähelepanu vajadusele parandada piimafarmide sanitaarset seisukorda ja farmitöötajate töötingimusi. Rägavere sovhoosi direktorile sm. Padjusele avaldati märkus vähese nõudlikkuse pärast alluvate suhtes ja kohustati teda olukorda parandama.