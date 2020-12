Kui Toompeal ei paista päike

Me elame keerulisel ajal. Ja see aeg eeldab keerulisi otsuseid. Seda eriti olu­korras, kus ühe valdkonna mõju on nii tihedasti seotud teistega, et arvestada kõikide tegurite ja huvigruppidega on praktiliselt võimatu. On mõistetav, et ükskõik millise kriisiga ka tegemist poleks, otsused on alati rasked ja rahulolematuid palju. Rahulolematus on aga seda suurem, mida ootamatumad on otsused ja mida vähem on arvestatud nendega, kes neist otsustest puudutatud saavad.