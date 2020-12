Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Kuni septembrini sai meie rajooni põhjaranniku kaugemaid kante, Vihulat ja Vergit, telefoniga kätte ikka lähisjaama kaudu. Oktoobri algul hakati aga Rakvere lähisjaamast ütlema, et neid kante saab ka otse valida. Gorki kalurikolhoos on näiteks 91-119. Vihula käsikeskjaama asemele seati üles väike, 50 numbriga automaatjaam. 91 on Vihula automaatjaama kood.