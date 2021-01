Kadrinas valmib liuväli

Kadrina vabatahtliku päästekomando pealik Raido Nagel rääkis, et liuväli tehakse taas kooli juurde hoone "taskusse", kus ta on kolmest küljest kaitstud. "Valgustus on olemas, kehalise kasvatuse õpetajad saavad kasvõi tunniks kasutada seda," kõneles Nagel ja rääkis, et kui väljak valmis saab serva pingi ka panna uiskude vahetamiseks.

Aegade jooksul on katsetatud erinevaid kohti. "Keerulistes tingimustes on antud lahendus parim," nentis Nagel.

Lisaks pritsumeestele on luivälja rajamisel abis huviklubi Nelson liikmed. "Tegelikult võib öelda, et kohalikud aktivistid on abiks," rääkis päästekomando pealik, "ning kindlasti ei tohi unustada, et meid toetab vald, kelle kanda jääb veearve."