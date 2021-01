Juured lõhuvad kergliiklusteid ja õisikud ummistavad ventilatsioone. Üldine seisukoht on, et pappel ei ole väga hea asulapuu,” kõneles Kadrina abivallavanem Aarne Laas ja lisas, et eks ta omal ajal olnud ilus ja tore liik, mis kiiresti kasvas, nii et sai ruttu haljastuse tekitada. Tegelikult soovitatakse papleid vähemaks võtta.