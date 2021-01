GALERII ⟩ Aaspere esimesed talimängud toimusid uhkel kelgumäel

Maha sadanud lumevaip innustas Aaspere mehi korraldama sealkandis talimänge. Tänu maantee ehitusele on sinna tekkinud ka uhke kelgumägi. Pingsalt talverõõmude nautimist oodanud lapsed ja lapsemeelsed lustisid täiega.

Korraldaja Viljar Larin ütles, et talimängud olid noortele ja hingelt noortele. Talimängudel oli kavas kaks spordiala: suusatamine ja kelgutamine.

Ta lisas, et nende mägi on Haljala valla uhkeim - kõrgeim tipp on oma 15-20 meetrit.