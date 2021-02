10 ja 50 aastat tagasi

Kalli, Väino ja Andrus on kolm meie riigi uut kodanikku, kes äsja endale nime said. Kuidas see toimub Simunas? Reede õhtul kogunesid õnnelikud vanemad, vaderid, sugulased ja töökaaslased rahvamajja, millel oli seekord eriti pidulik ilme: seintel maalid, põrandal vaibad, mugavad toolid, lilled, mahe valgustus. Vanemaid võttis vastu orkester popurriiga lastelauludest. Naisansambel laulis orkestri saatel “Kannikesed emale”. Nii oli loodud sündmusekohane meeleolu. Pensionär Maret Lango pöördus oma südamlikus kõnes vanemate ja vaderite poole. Tema kõne oli nii liigutav, et paljudel oli silmanurgas pisar. Siis laulsid väike Kati ja Anu mudilasrühmast klaveri saatel lastelaulu. Naisansambel alustas pianos laulu “Esimesed sammud”, mille saatel külanõukogu esimees Adu Ever andis kätte sünnitunnistused. Järgnesid õnnitlused, lilled ja kingitused sugulastelt, sõpradelt, esindajailt töökohtadest. Lõppsõnas soovis sm. Ever, et õnnelikud vanemad võiksid aasta-paari pärast taas siia tulla. Orkestri esituses kõlas veel kord lüüriline “Kannikesed emale”. Toimunu kaunimad hetked jäädvustas filmilindile sm. Rokk. Piduliku nimepaneku kombetalitust alustati Simunas aasta tagasi. Seekordne üritus oli viies. Vanemad on tänulikud külanõukogule ja rahvamajale, kes meeldejääva sündmuse organiseerisid.