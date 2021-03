Uus! Narva tänaval saab tankida Kreeka toitu

Rakvere sai hiljuti rikkamaks veel ühe rahvusroogi pakkuva söögikoha võrra. Olgugi et tegu on kiirtoidurestoraniga, vahendab Hyllos kreekapäraseid maitseid. Kesklinnast eemal, Narva tänaval Jetoili automaattankla juures, on juba kuu aega tegutsetud.