Statistikaameti juhtivanalüütik Ethel Maasing rääkis, et Eesti elanike räägitavate emakeelte arv on viimastel aastatel suurenenud. "Näiteks 2018. aasta alguse seisuga rääkisid Eesti elanikud 211 emakeelt, mis tähendab, et kahe aastaga on lisandunud koguni 20 uut keelt," ütles Maasing.