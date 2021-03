Juhtkiri: pseudomurest tegelikuks Tammiku kõnnitee näitel

Mittekohalikud on Rakveres imestanud, kui kaunid on siinsed tammiku ja Palermo terviserajad. Ainuke kurb asi on see, et linnas jalgsi liikujale on need piirkonnad raskesti juurdepääsetavaks jäänud, sest korralikku kõnniteed sinna ei lähe. On ilus mets ja tammik, kus jalutada ja sportida, aga normaalset ligipääsu neile pole. Ja nii juba tohutult palju aastaid, samal ajal kui võis näha, kuidas ümber linna valmis üks kergliiklustee teise järel.