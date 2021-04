Repliik: tuulte tahutud maa

Õues on tunda tema tõelist rammu. Piknikuplaanid on eos rikutud. Kui mul oleks kass, siis teda praegu välja ei laseks, kes teab millisesse maakonda tuul ta toimetaks. Selliseid orkaane, nagu on Ameerikas, meil ei ole. Kuid sellest tuulest piisab, et maakodu jääks mitmeks päevaks elektrita.