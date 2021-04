“See, et nakatunute numbrid langevad, on iga vastutustundliku kodaniku ja asutuste- ettevõtete ühiste pingutuste tulemus,” ütles terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus. “Meie põhilised nakatumiskohad on olnud pereringis. Nakatumine töökohtades toob kohe kaasa uue laine perekondades haigestumisele ja vastupidi.” Muusikus lisas, et praegu on Lääne-Virumaal 14 töökohakollet.