Kohtla-Järvet ei kavatse Olga Sokolova hüljata

Rahvuskaaslased kutsuvad Olgasid hellitavalt Oljadeks. Sõrmes läigatav kuldne rõngas reedab, et 23-aastane neiu on tegelikult abielunaine. Ta omandab sotsiaaltöö erialal kõrgharidust Lääne-Virumaal, loomulikult Mõdrikul. Lõputöö on kaitstud ja jäänud on veel pidulik osa. Tema eestlastest kursusekaaslased ei saa hästi aru, miks Olja, kui nimekirjas on Olga.

“No see on niimoodi nagu hellitavalt öeldud,” selgitas Olja, kes räägib hästi eesti keelt. Mitte küll veatult ja siiski aktsendiga, kuid ta on seda väga püüdlikult ja järjepidevalt omandanud. “Mind õpetati lapsepõlves, et räägi targa näoga, ja kas nad saavad aru või mitte, see on juba nende probleem,” meenutas Olja naerdes.