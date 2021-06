Esimene Virumaa suvesaund sai valitud

Peaauhinda vastu võtnud Morten-Endrik Milder tõdes, et ei osanud auhinnagalale tulles peavõitu loota. Nii nagu teisedki artistid, tunnistas Milder, et seesugust konkurssi oli Lääne-Virumaale väga vaja.

“Virumaa suvesaund 2021” rahvahääletusel anti osalevatele muusikapaladele 2543 häält, ülekaalukalt võidutses ansambel Cydefekt palaga “Muutused”, pälvides rahvalemmiku auhinna. Loo valmimisse olid kaasatud ka maakonna lastekoorid. Konkursi ainsa metal-bändi Cydefekt solist Kadri Mark tunnistas, et kuigi aastaid tagasi oli Virumaa muusikapõld väga mitmekesine, on siin viimastel aastatel pigem vaikus olnud, leidub küll põlve otsas nokitsejaid, kuid suuremat ühtset pilti esile tuua on olnud keeruline. “Tundus, et kõik on välja surnud, kuid ei ole,” ütles laulja auhinda vastu võttes.

Tõsiasi, et maakonnas on palju aktiivselt tegutsevaid muusikuid, tuli üllatuseks paljudele.

Konkursi peakorraldaja, Virumaa Teataja ajakirjanik Mart Rauba rääkis, et korraldustöö oli kohati üsna pingeline, aga kokku võttes äärmiselt meeldiv kogemus.

“Mul on hea meel, et konkurss nii paljudele korda läks. Kui esialgu on tagasiside väga aeglane tulema, siis lõpus tuli seda lausa kamaluga.”

Rauba meenutas, et sama oli ka lugude saatmisega. “Mäletan, et kui konkursi välja kuulutasime, tuli järgmisel päeval üks lugu, seejärel oli kaks kuud täielikku vaikust, mille vältel paanitsesime tiimi liikmetega kordamööda ja küsisime üksteiselt, mis siis, kui ei tulegi rohkem lugusid. Siis lootsime, et saaks vähemalt viis lugugi kokku. Lõpuks saime neid aga 18!”

“Aga me ei olegi ladina­ameeriklased, me oleme eestlased. Me teemegi asju viimasel hetkel ning ei karju kõiki mõtteid kohe välja. Aga meid tegelikult huvitab küll ja me hindame head muusikat. Ja meil on palju häid muusikuid, hea, kui see ikka aeg-ajalt kinnitust leiab.”

Rauba sõnul on tal hea meel, et saadetud lugude autorite seast avastas ta enda jaoks mitu nime, mida varem ei teadnudki. “Nüüd, kui tulemused teada, võin südamerahus välja öelda ka oma lemmikud sellelt konkursilt. Häid, isegi väga häid lugusid oli veel, aga minule jäid sellelt konkursilt eriti kõlama kolm lugu: “See suvi”, “Hypnotized” ja “Messed up”. Ilma mingi järjestuseta, lihtsalt kolm lemmikut. Tehke palun kindlasti veel. Ilusat suve, aitäh ja mic drop.”

Kohtumiseni “Virumaa suvesaundil 2022”!