Vaktsineerimiseks leidub vabu aegu piisavalt

Aja broneerimiseks tuleb helistada 1247 või registreeruda digiregistratuuris www.digilugu.ee. Vaktsineerimiseks saab aja broneerida ka teistesse maakondadesse. Naabermaakondadest on Ida-Virumaal esimesed vabad ajad 11. juuliks ning saadaval on nii Pfizeri, Moderna (uue nimega Spikewax) kui ka Jansseni vaktsiin, Jõgevamaal on vabu aegu 14. ja 22. juuliks ning pakutakse Pfizeri ja Jansseni vaktsiini, Järvamaal 16. juuliks (Janssen).