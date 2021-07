50 aastat tagasi

Sel nädalal tuleb lõpetada heina arvelevõtmine (kogus, kvaliteet). Seni on läinud see väga aeglaselt. Vihulas ja Sallas ei ole tonnigi varutud heina veel arvele võetud. Paralleelselt sellega on vaja ette näha abinõud, kuidas katta puudujääv söödakogus, sest täiendavale ostujõusöödale ei maksa lootusi rajada. Söötade kogumisel ei tohi unustada, et suvekuudel on loomadel vaja ka haljassööta.