Vihula mehed on vihased metsloomade peale. Hädad algasid kevadel, kui põtradele hakkas meeldima taliviljaoras Sagadis. Ühel päeval loeti põtru põllul 36. 24-hektarisest rukkipõllust tallati tubli tükk ära. Nüüd on röövleid rohkem – kitsed ja metssead veel lisaks. Uudismaal on loomade nahka läinud 2 ha nisu, 8 ha rukist. Sigadele meeldib eriti kartulipõld.