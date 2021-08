Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Võitjad selgusid

Igal aastal teeb Rakvere külanõukogu alaline kultuurikomisjon kokkuvõtted külanõukogu majandite, asutuste ja eramajade omanike vahelisest heakorraalasest sotsialistlikust võistlusest. Majanditest on juba aastaid esikoha võitnud Vinni sovhoos. Hea on märkida, et Vinnis tehakse igal aastal korrastamisel midagi uut ja ilusat. Korras on uuselamute rajoon keskuses. Peahoone ette asetati maitsekalt kujundatud majandi embleem. Teise koha saavutas Kullaaru sovhoos. Kullaaru sovhoosi juhtkond on sel aastal pööranud korrastamisele senisest suuremat tähelepanu. Kolmandale kohale jäi “Energia” kolhoos. Asutustest saavutas esikoha Rakvere PKS Jaam, teiseks tunnistati ETKVL Tõrma Karusloomakasvandus. Kommunaalmajadest pälvis komisjoni liikmete üksmeelse heakskiidu ETKVL Tõrma Karusloomakasvanduse maja nr. 2. Kaunilt ja huvipakkuvalt on kujundatud Ersto, Utti, Vilu ja Kalveti kooperatiivelamute ümbrused Päides. Sel aastal oli lausa tegemist, et kodude hulgast kõige kaunim leida.