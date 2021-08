Praegu nimetame me toimunut lihtsalt ja lakooniliselt Balti ketiks, kuid toona oli ametlik nimetus pisut pikem – solidaarsuskett “Balti tee”. Kett algas Tallinnast Toompealt ja lõppes Vilniuses Gediminase torni all. Inimesed moodustasid 675,5 kilomeetri pikkusele lõigule inimketi, et väljendada oma meelsust Molotovi-Ribbentropi pakti suhtes, mille tulemusel kaotasid Balti riigid oma iseseisvuse.