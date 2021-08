Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna esimees Siret Kotka sõnas, et Keskerakonna jaoks oluline, et suudaksime Kadrina valda edasi arendada. "Tänane Kadrina vald väärib seda, et jätkuks võimalus saada gümnaasiumiharidust, aga tähelepanu tuleb pöörata ka eakatele, kes ootavad kaasaegse vananemiskeskuse valmimist. Usume, et iga eakas peab saama tasuta ujumas käia ning tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoha."