Aga ära sina ole kukkuja. Säti jalad õlgade laiuselt, nii püsid kindlamini püsti, ja vaata hambakroonide taha. Kui sealt paistab tühjus, siis on paslik see kondoom sinnapaika jätta ning valimistel lähtuda sellest, kes reaalselt midagi ära on teinud ja kust suunast päris hoolimist paistab.