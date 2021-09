Rakvere haigla polikliiniku registratuuri helistanule teatab vilunud vastaja, et doktor Karlise vastuvõttu enam ei toimu, ja soovitab pöörduda mõne teise maakonnas praktiseeriva günekoloogi poole. Selgus, et Mait Karlis on väljateenitud vanaduspuhkusele jäänud, ja seda kinnitas ühtlasi haigla juht Ain Suurkaev. Tema sõnul käib jooksvalt lahenduste otsimine, et leida haigla polikliinikusse uus vastuvõttu teostav naistearst. Maakonnas ei ole haiglajuhi hinnangul olukord siiski nii hull, kuna ülejäänud naistearstid tegutsevad ja jätkavad vastuvõttudega. Peale selle käivad jätkuvalt haiglas ämmaemandate vastuvõtud. "See kõik toimib, statsionaar töötab, günekoloogilist ravi tehakse ja oma maja doktorid Ugalkova ja Truupõld on olemas," ütles Suurkaev.

Tuleviku tänav 4 tegutsevad kaks naistearsti: Merike Tooming ja Tiina Mäeker. Sealsest registratuurist öeldi, et günekoloogi poole pöördumiseks ei ole saatekirja vaja ning naine ei pea isegi rahvastikuregistris konkreetses maakonnas kirjas olema. Kui on soov vastuvõtule tulla, saab helistades või digiregistratuuri kaudu aja broneerida. Registratuurist ei osatud öelda, kas pensionile jäänud doktor Karlise patsiendid on leidnud tee doktor Mäekeri või doktor Toominga juurde, kuid kinnitati, et tööd mõlemal doktori jätkub, aga samas on vastuvõtuaegu pakkuda koguni jooksvasse nädalasse. Ühtlasi teati nimetada, et linnas tegutseb veel doktor Jõgi, Kundas on günekoloog, aga Tapal toimetanud naistearst doktor Mitt on vastuvõtu lõpetanud.