Mis hetkel ta taipas, et vereandmine ongi tema kutsumus? "Ma ei ütleks, et see mu kutsumus on, aga mulle lihtsalt meeldib inimesi aidata, ja kuna veregrupp on selline universaalne – 0-negatiivne –, käin ja aitan. See on mu enda organismile ka kasulik," rääkis Pappe.