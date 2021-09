Eile keskpäeva paiku helises toimetuses telefon: “Vahest huvitab teid, et Pandivere kolhoos lõpetab täna kartulivõtmise.” Viimased hektarid (üldse on 110 ha) olid võtjatel käsil. Saak on esialgseil andmeil kolhoosi keskmisena 230 tsentnerit hektarilt. Et sellise suure tööga varakult valmis saadi, tuleb tänada abis olnud linlasi. Palju tööd tegi ka kartulikombain.