Septembri viimased päevad tulevad pilvised

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva olulise sajuta ilm, kuid ida poolt hakkab pilvkate tihenema. Puhub idakaaretuul 2-8, saarte rannikul hommikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 3-8, saarte rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves, üksikute selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 4-10, saarte rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 10-13 kraadi.