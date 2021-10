Repliik: kes viimasena naerab ...

Igasugused paradoksaalsed mõtted käisid peast läbi. Mis edasi? Kuidas saan ühendust kõigi nende inimestega, kelle telefoninumbrit ei ole viitsinud salvestada, sest suhtleme ainult Messengeris? Kust inimesed üldse teada saavad, et Facebook maas on, kui Face­book on maas? Kas lamemaalased hakkavad nüüd ahastuses mööda tänavaid jooksma ja küsima suvalistelt inimestelt, millise kodukeemia süstimine oleks koroona vastu parim? Kas Orkut tuuakse nüüd tagasi?