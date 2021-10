Viimased kolm aastat Tapa vallavanema ametit pidanud reformierakondlase Riho Telli sõnul on tõenäosuseks fifty-fifty, et ta vallavanemana jätkab. Sellise võimaluse annaks reformierakonnale koalitsioon keskerakonna ja EKRE-ga, millel oleks volikogus 11 kohta ehk ühehääleline enamus. "Kaalukeeleks ju saab ilmselgelt EKRE. Me oleme kohtunud nende esinumbri Aigar Põderiga, aga EKRE kohtub ka teistega," ütles Tell.