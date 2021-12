Kui meil siin mõni aeg tagasi oli kuskil Eesti koolimajas klassiruumi temperatuur 17 kraadi, siis kiskus asi vaat et ülestõusuks – kooli ei mindud, sest see oli tervisele ohtlik ja nii edasi. Nõukogude ajal, mitte et see normaalne olnuks, olid inimesed, sealhulgas lapsed, vist ikka pisut teisest puust. Rakvere 3. keskkoolis oli üsna tavaline, et klassiruumis oli sooja 14 kraadi, kuid tuli ette ka kaheksakraadiseid päevi.