Vanad lastele mõeldud filmid ja saated võivad meelde tuua mälestusi lapsepõlvest. Osa kunagisi lapsi meenutavad omaaegseid saateid heldimusega. Teised tunnistavad, et mõned joonis- ja nukufilmid mõjusid hoopis õudusfilmina. Valisime mõned eelmisel sajandil tehtud lastefilmid, mis on mõistliku pikkusega ja kõikidele vabalt kättesaadavad. Lasime neid vaadata üheksaaastasel poisil ja uurisime, mida tema nendest arvab. Lastest ja ekraanidest räägib ka koolipsühholoog.

Lastesaateid ja -filme võiks vanemad vaadata koos lapsega ja nähtut kohe selgitada. Esiteks on vestlemine ja koos olemine ise väga oluline väikese inimese suureks sirgumise juures. Teiseks ei pea laps alles pärast nähtu jäljendamist teada saama, kas tegemist on sobiliku või kohatu käitumisega.

Paljud vanaaegsed lastesaated ja -filmid on kõrge kunstilise tasemega. "Kuidas laps ja täiskasvanu midagi vaatavad – need on täiesti erinevad vaatepunktid," kõneles 25-aastase staažiga psühholoog Maarika Kongi. Tema sõnul tuleks kindlasti neid koos lapsevanemaga vaadata. Mitte pelgalt sellepärast, et Suure Tõllu sõjastseenides lendavad mõõgad silmaauku ja raiuvad jäsemeid maha, vaid selleks, et saaks kohe nähtu üle arutleda. "Ükskõik mis vanuses lapse puhul kehtib minu meelest reegel, et vanem peaks kõigepealt ise saadet vaatama ja otsustama, kas seda koos lapsega vaadata," kõneles Rakvere sotsiaalkeskuse koolipsühholoog ja pereterapeut Kongi. Mida varem hakkab laps liikuvate ekraanidega tutvust tegema, seda rohkem on vanemate poolt reguleerimist ja turvamist tema sõnul tarvis. "Lapse arengust lähtuvalt. Lapse aju ei selekteeri, mis on ekraanil ja mis on päriselt. Ta võtab nähtut üks ühele," selgitas Kongi ja lisas, et omapead ekraanilt infot ammutades ei erista laps, mis on hea ja mis on halb.

Nõukogudeaegsetes lastesaadetes on väga suur õpetlik iva. Psühholoog soovitaski vanaaegseid lastesaateid vaadata, sest need on erilisemad ja teistsugused. "See on lapsele rikastav. Seal on kunstilisi sõnumeid ja abstraheerivaid väljundeid. Umbes nagu kunstinäitusele minek," ütles Kongi. Kolme põlvkonnaga vanu lastesaateid vaadata ja hiljem mõtteid vahetada on kõikide jaoks huvitav ja lõbus, lapsele väga hariv pealekauba. "Rääkimine ja koosolemine ongi see päris kontakt, mida laps vajab," kõneles Kongi ja selgitas, et praeguse aja peredes ongi väga tihti lapsed üksi ja eraldatuses. Televiisorit ja arvutit kasutatakse selleks, et lapsed oleks nii-öelda ära.