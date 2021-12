Nagu nimigi ütleb, on tootmiskoondise “Vasar” Tapa plekktoodete tsehhi kogu toodang plekist. Plekki on koguni 6 eri liiki ja sellest valmistati 35 eri nimetusega eset. Kõik piimanõud, lüpsikud, tordi- ja koogivormid tehakse valgeplekist. Tsinkplekist on aga kastekannud, pesuvannid jne. Kastekanne tehti 23. detsembriks tervelt 97 400. Purgikaasi sai valmis üle 24 miljoni.