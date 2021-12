Märgiline päev Haljalas ⟩ Pea pool sajandit inimesi tohterdanud perearst läks pensionile

Koidu Saamot on olnud vallaelanike armastatud perearst, Eesti Perearstide Selts on tema perearstikeskusele korduvalt andnud kõrgeima ehk A-kategooria praksise tähise ning lisaks kõigele on ta olnud aktiivne kohaliku elu arengusse panustamisel ja pikaaegne Haljala vallavolikogu liige. Valla nimel tervitas elupõlist perearsti volikogu esimees Veiko Veiert.