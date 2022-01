Kõrvalmaanteed on muutunud kohati väga libedaks

Põhi- ja tugimaanteede katted on valdavalt soolamärjad. Riigiteede hooldajad on väljas täies koosseisus, et teha libedustõrjet kõikidel teedel. Siiski tuleb arvestada, et libedustõrje võtab aega ja keerulised teeolud jätkuvad kindlasti lähipäevil.