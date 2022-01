Nädalavahetusel tehti avasõidud Lasila–Kadrina maantee ääres asuval Viru Motoklubi rajal, libedal teel kihutamise kogemuse saab näiteks ka Võhus. Lasila rajal asjatav Mihkel Kangur sõnas, et nende kandi raja eripära on selles, et see on igal aastal tulenevalt taliviljakülvidest eri põllul ja nii on sõitjad saanud läbida mitmesuguste pinnavormidega rajavariante.