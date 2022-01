Neli aastat on möödunud ägedast poleemikast meie ajalehtedes kuusepuu ümber. Traditsioonid osutusid tugevamaks kui kaine mõistus. Igatahes tuuakse praegugi pühadeks kuused tuppa, ja see on tõesti kaunis komme. Taas on nääripühad seljataha jäänud. Pudenevate okastega kuusepuud on nurga taha või prügimäele visatud. Uute majade juures vedeleb kuuselaipu lausa lademetes.