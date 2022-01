Vallo Kruusimägi rääkis umbes poolesajale külalisele, et kunagi ei osanud ta maneežist isegi unistada. Hoonet rentis ta toonaselt omanikult ja kokkulepe oli, et enne see omanikku ei vaheta, kui vana on jäädavalt lahkunud.

Kruusimägi jutustas, et esimene katse maneež rajada läks vett vedama, sest ehitusluba polnud. Ratsutamine ja hobused kuuluvad talli juurde ja ühel päeval juhtus nii, et ratsutamistreener Kaija Vare, kes tallis on peaaegu asendamatu, pidi kolmeks aastaks isiklikel põhjustel lahkuma. "Ütles, et tuleb tagasi vaid siis, kui on maneež ja treeneriruum," meenutas Kruusimägi ja lisas: "No mis mul muud üle jäi – pidi pingutama."