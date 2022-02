Rakveres kutsutakse lumelinna ehitama

"Tänavune talv on väga lumerohke ja patt oleks jätta võimalust kasutamata, et lastele lustimiseks lumelinn luua. Eelmisel aastal oli tegutsejaid palju ja ka rõõmu tulemusest jätkus pikaks ajaks," sõnas Rakvere linnapea Triin Varek ja avaldas lootust, et ka sel aastal tuleb palju ehitajaid ja lumelinna kerkivad skulptuurid ning liurajad, mis toovad lastele õuesolemise lusti.