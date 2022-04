Kolumn: Eesti oma väikese pildiga maailma

Paki saatmiskulu on 21,80 eurot. No selle eest peaks hea valiku saama. Esimene mark on just samal päeval välja antud “Au Ukrainale!”, rahutuvi ja Ukraina lipuga. Järgmised kaks marki kuuluvad Eesti kirikute sarja. Esimesel on Tartu Maarja kirik, kultuurilooliselt tähtis pühakoda, kus 1869. aastal toimus esimese üldlaulupeo peaproov ja mille tornist kuulutati laulupidu avatuks. Seetõttu nimetatakse Tartu Maarja kirikut laulupidude hälliks. Aastakümneid kasutati kirikut spordihoonena, praegu käivad taastamistööd ja peagi saab kirik uuesti torni. Teisel margil on Harjumaa kõige suurem kihelkonnakirik, Keila Mihkli kirik.