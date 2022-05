Rakveres arutati, kuidas saavad omavalitsused kaasa aidata roheleppe elluviimisele

"Paktiga ühinenud omavalitsused kohustuvad rakendama integreeritud lähenemist kliimamuutuste leevendamisele ja muutustega kohanemisele. Samuti tuleb neil kahe aasta jooksul välja töötada energia- ja kliimaalane tegevuskava, et vähendada CO 2 heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40 protsendi võrra," kõneles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Eestist on linnapeade paktiga ühinenud Tallinna linn, Tartu linn, Saaremaa vald, Rakvere linn, Rõuge vald, Võru linn, Jõgeva vald ja Hiiumaa vald ning paktil on kolm toetajaliiget: Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti Korteriühistute Liit ning Eesti Linnade ja Valdade Liit.

"Eesti omavalitsuste kliima- ja keskkonnalased püüdlused maapiirkondades peavad olema ambitsioonikad, et seatud eesmärke täita. Üks suurimaid väljakutseid omavalitsuste jaoks on jäätmehoolduseesmärkide täitmine aastaks 2025, mil 55 protsenti olmejäätmetest peab olema suunatud ringlusse," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Rait Pihelgas.

"Rakvere on esimene linn Eestis, kes Euroopa linnapeade paktiga 2009. aastal liitus. Viimase kümnendi areng keskkonna ja energiatõhususe valdkonnas on olnud linnas kiire ja toonud Rakverre miljonites Euroopa projektrahastuse investeeringuid," ütles Jaadla. Ta lisas, et Rakvere linn on hea näide sellest, kuidas Euroopa linnapeade pakti võrgustikus osalemine on eesmärgistanud ja viinud linna tasandil täitmisele Euroopa kliima- ja keskkonnavaldkonna ning energiatõhususe ambitsioone.