Reigo Tamm korraldab Tartu päeva ooperisümbioosi ning "Ööbiku ja üliõpilasega"

Tartu linna päeva peakorraldaja Reigo Tamm kinnitas, et päev on täis põnevaid tegemisi ja ilusat muusikat ning tegemisi jagub nii suurtele kui ka väikestele. "Lastele toimuvad ekskursioonid Vanemuise teatri suures majas ja erinevad töötoad ning palju muud põnevat, mida korraldavad Vanemuise Kollased Kassid. Lastealal toimub ka puhkpillikontsert," nimetas ta pisematele mõeldud ettevõtmisi.

Keskpäeval toimub Vanemuise kontserdimajas 80 liikmelise noorte keelpilliorkestri kontsert koos Piret Krummiga. Baltimaade õpilaste keelpilliorkestris on mängijaid Lätist, Leedust ja Eestist. Tamme sõnul võib päeva jooksul leida linnaruumist esinemisi, kontserte ning muid tegevusi. "Kontserte üllatavates kohtades on mitmeid. Linna peal esinevad näiteks keelpillikvartett Ooper-Kvartett, Cätlin ja Marko Mägi ning Tartu I Muusikakooli säravad õpilased. Ühise nimetaja all on nad seekord Tartu linna moosekandid," lausus Tamm.