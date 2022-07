Galerii ⟩ Mälestusese surnud ema juustest

Loobus asuva talu perenaine Anastasia tunnistas, et surnud inimeste juustest ta eriti mälestuseset, peamiselt käevõru, teha ei soovi. Aga kui klient selle tellib, siis tuleb teha. Mis puutub inimestesse, siis näiteks Ameerika ühendriikides on moes teha mälestusese lapse esimestest juustest. Peamiselt aga valmistab Anastasia käevõrusid hobusejõhvidest. Naine selgitas, et hobusejõhvidest valmistatu on samuti sageli seotud mõne lemmiklooma kadumisega ja omanik soovib niiviisi mälestust jäädvustada.