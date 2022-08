Esmaspäeva jooksul liiguvad vihmasajud üle Eesti läänest itta

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist ida poole. Võib äikest olla ja kohati on sadu tugev. Saartel pilved hõrenevad ja sajutõenäosus väheneb. Puhub lõunakaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Saartelt alates pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb hommikuks. Sooja on 14-20 kraadi.