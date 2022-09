Märtsis-aprillis-mais ning septembrist novembrini peatuvad meie põldudel kümned tuhanded haned. Rabahanedel on pea ja kael tumepruun, selg ja kõht hallikaspruun. Mustal nokal on ereoranž muster, jalad on samuti erkoranžid, justkui helkurid liiklusohutuse tagamiseks. Laukhanesid saab aga eelmistest eristada kirju kõhualuse järgi ning valge otsaesine aitab neid ära tunda lähemal vaatlusel.