Eeloleva nädala esimeses pooles jätkuvad hoovihmad

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Paiguti võib udu olla. Puhub põhjakaaretuul 1-7, vastu hommikut Ida-Eestis puhanguti 10 m/s, rannikul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 5-11, puhanguti 14, Virumaal kuni 16 m/s. Õhtul pöördub tuul sisemaal ka läände ja nõrgeneb aegamisi. Sooja on 11-15 kraadi.