Rakvere Kolhooside Ehituskontor on andnud mitmed tootmishooned käiku varem, kui plaanis ette nähtud. Assamalla sovhoosis 230 loomale mõeldud veiselaut pidi valmima novembris, võeti vastu aga septembris. Kümne kuuga on Rakvere Kolhooside Ehituskontor teinud tööd 3 175 000 rubla eest, s.o. 92 000 rubla rohkem, kui plaan ette nägi.