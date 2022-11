Nädala kaja: sünnipäevast, kuusepuust ja kanadest

Millest kirjutada nädala kokkuvõte, kui käes on juba kontorinädala viimane tööpäev ning eelmisel ööl jäi unetunde napiks ja mõte kipub ekslema? Kas jahuda ilmast? Lumi tuli ju maha ning see oleks täiesti paslik teema. Taas on rehvivahetuses meestel käed tööd täis ning suvepasteldes sõidukid ei saa ristmikult minema. Juba nägin ära ka rõõmsa talvepeetri, kes oma tagasillaveoga õhtuses Rakveres libedal tänaval uhkeid poognaid võttis. Kes ei tea, siis autohuvilised nimetavad talvepeetriks sellist autot, millega talvisel ajal sõidetakse, samal ajal kui suvine pill on garaažis lae alla tõmmatud.