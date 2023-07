Janek Vetiku lambad Õuna talu tarastatud koplis. Rohtu on seal nii vähe, et tundub, nagu oleks muruniiduk üle käinud.

Põuailmade tõttu on heinasaak kohati vaid kolmandik tavapärasest, heina hind seevastu viiekordne. On oht, et heinanappuse tõttu viiakse paljud lambad sügisel lihtsalt tapamajja.