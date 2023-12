Kasvatusteadlane Merilin Mandel: «Jess, turvalised, toetavad kogukonnad ja perekonnad!»

Ehkki ilus on mõelda, et jõulud on aeg, mil perega koos kvaliteetselt aega veeta ning suures jõulurahus jäävad erimeelsused ukse taha, kerkivad tihtipeale just pika laua taga kohtudes üles probleemid, põrkuvad kasvatuspõhimõtted ja arvamused. Kuidas veeta pühad nii, et kõigil oleks mõnus ühise laua taga istuda ja kellestki üle ei sõidetaks?