«Kahe nädalaga tegime Eesti merealad ohutumaks 11 tonni vana lõhkeaine võrra, kõik osalenud üksused said hea miinijahtimise terviktsükli kogemuse ning kõige sellega demonstreerisime, et NATO on võimeline Läänemerest miine ja muid lõhkekehi leidma ja neid kahjutuks tegema,» rääkis «Open Spirit 24» sihtgrupi ülem kaptenleitnant Ott Laanemets.