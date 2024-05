Kultuurimälestise rikkumine läks põllumehele esialgu maksma pea 30 000

2020. aastal avanes Varudi-Vanakülas ootamatu vaatepilt, kui põllumaa korrastamise käigus rikuti oluliselt vähemalt tuhande aasta vanust kivikalmet, mida rahvapäraselt kutsutakse Rootsi kuninga hauaks. Sündmuspaigalt lapsevankriga mööda jalutanud Lisa Kärp pani 2020. aasta kevadel tähele, et ümbruskonnas laiuvatelt põldudelt hakati kände ja kive korjama. "Märkasin, et ka sellelt põllult, kus asuvad ohvrikivi ja kivikalmed," lausus Kärp.

Põllu ääres asuv ohvrikivi on emale tuttav, kuna ta käib koos sugulaste lastega paika ohvreid viimas. Lisaks ohvrikivile otsustas Kärp üle vaadata ka kivikalme seisukorra, kuid nägi üsna pea, et midagi on täiesti valesti. Nimelt oli kivikalme peale kuhjatud mulda ja kive ning kalme ümbruses oli masinatega palju pinda tallatud.