Hariduse omandamine ja kooliskäimine on vältimatu osa elust. See eluetapp annab õpilasele vajalikke teadmisi, oskusi, kujundab tema väärtushinnanguid ja distsipliinitunnetust. Õpilane puutub koolis kokku paljude inimestega, leiab endale sõpru, satub mitmesugustesse olukordadesse, õpib neid lahedama ja mõistma, et iga situatsioon vajab erinevat käsitlemist.